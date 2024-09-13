В частности, защитники Мариуполя: каких именно военных удалось вернуть в рамках обмена

Во время обмена 13 сентября в Украину вернули 49 человек. Среди них есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

В общем, среди освобожденных 23 солдат и сержантов и 19 офицеров. Известно, каких именно военных удалось вернуть в рамках обмена.

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Каких военных вернули из плена

Среди тех, кого вернули, – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы. Отметим, что во время сегодняшнего обмена домой вернули часть защитников и защитниц "Азовстали".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что среди освобожденных 23 солдат и сержантов и 19 офицеров. "Есть защитники Мариуполя и "Азовстали". Наша задача – вернуть всех людей домой", – подчеркнул он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными указали, что 8 – представители ВСУ (в том числе двое из ТрО), 2 из Нацполиции, 4 пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и Азовстали из Нацгвардии. Остальные 7 – гражданские.

"Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Херсонском направлениях", – добавили там.

Отметим, что вернуть домой удалось крымскотатарскую активистку Ление Умерова, которую россияне захватили при пересечении границы Грузии. Домой возвращается также Герой Украины полковник медицинской службы Виктор Ивчук, который руководил военным госпиталем в Мариуполе в самые тяжелые времена.

Известно, что все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.