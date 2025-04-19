Большинство из тех, кого вернули, в рамках предпасхального обмена, – это молодежь после 2000 года рождения. Но есть и старшие военнослужащие, передает 24 Канал.

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Кого освободили перед Пасхой

Среди освобожденных – самый старшый гвардиец, которому на днях исполнится 61 год. Впервые за долгое время свой день рождения он встретит в кругу родных. Самому молодому среди защитников – 20 лет. Для его освобождения, как и при каждом пленнике, были приложены максимальные усилия.

Защитники вернулись домой / Фото МВД

Глава министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 77 – освобожденных из плена – из системы МВД. Это 73 гвардейца и 4 пограничника. Абсолютное большинство находилось в плену почти 3 года.