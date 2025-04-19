Більшість з тих, кого повернули, у рамках передвеликоднього обміну, – це молодь після 2000 року народження. Але є й старші військовослужбовці, передає 24 Канал.

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Кого звільнили перед Великоднем

Серед звільнених – найстарший гвардієць, якому днями виповниться 61 рік. Вперше за довгий час свій день народження він зустріне в колі рідних людей. Наймолодшому серед оборонців – 20 років. Задля його звільнення, як і за кожного полоненого, було докладено максимальних зусиль.

Захисники повернулися додому / Фото МВС

Очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 77 – звільнених з полону – з системи МВС. Це 73 гвардійця та 4 прикордонники. Абсолютна більшість перебувала в полоні майже 3 роки.