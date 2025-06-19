В сети показали щемящие кадры его первого разговора с дочерью, передает 24 Канал.

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Освобожденный воин узнал, что станет дедушкой

Девушка рассказала своему папе, что его все ждали, но не могли поверить, что он наконец снова будет дома.

Отец поинтересовался, как у нее дела. На что девушка сообщила счастливую весть.

У меня все хорошо, папа. Я беременна. Я жду ребеночка..

– сказала она.

Военный не смог сдержать слез.

Его зять сейчас находится на фронте и продолжает защищать Украину от российского нашествия.

Освобожденный из плена воин узнал, что станет дедушкой: смотрите видео

Напомним, что в свой день рождения вернулся из плена один из защитников. Ему 19 июня исполнилось 45 лет.