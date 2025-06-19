У мережі показали щемливі кадри його першої розмови з донькою, передає 24 Канал.

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Звільнений воїн дізнався, що стане дідусем

Дівчина розповіла своєму татові, що його всі чекали, але не могли повірити, що він нарешті знову буде вдома.

Батько поцікавився, як у неї справи. На що дівчина повідомила щасливу звістку.

У мене все добре, тату. Я вагітна. Я чекаю на дитинку…

– сказала вона.

Військовий не зміг стримати сліз.

Його зять наразі перебуває на фронті та продовжує захищати Україну від російської навали.

Звільнений з полону воїн дізнався, що стане дідусем: дивіться відео

Нагадаємо, що у свій день народження повернувся з полону один із захисників. Йому 19 червня виповнилося 45 років.