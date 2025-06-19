Про це повідомляє 24 Канал з посилання на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Що відомо про новий обмін полоненими

У четвер, 19 червня, відбувся черговий етап обміну відповідно до стамбульських домовленостей. Додому повертаються оборонці ЗСУ, зокрема воїни ТрО, морської піхоти, десантно-штурмових та мотопіхотних підрозділів, а також НГУ, ДПСУ.

Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику 45 років!

– наголосив Лубінець.

Зазначається, що серед звільнених є ті, хто перебував у полоні, з перших місяців повномасштабного вторгнення. Найстаршому з них нині 63 роки.

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Лубінець повідомив, що на місці працюють представники його офісу. Вони спілкуються з повернутими з полону, інформують їх про права, а також контролюють дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.