Освобождение 95 украинцев из плена: СБУ показала эксклюзивные кадры
Источник:СБУ
В Украину из российского плена вернулось еще 95 украинцев. Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными.
Соответствующие кадры пресс-служба СБУ распространила в субботу, 19 октября в своем телеграм-канале.
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Обмен пленными 19 октября
В СБУ отметили, что освобождение из плена 95 украинцев – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность,
– говорится в сообщении.
Там отметили, что они работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца
На опубликованных кадрах зафиксирована подготовка к обмену, возвращения украинцев и их первые встречи и эмоции.
Из плена освободили еще 95 украинцев: смотрите эксклюзивное видео СБУ