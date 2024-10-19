Освобождение 95 украинцев из плена: СБУ показала эксклюзивные кадры

В Украину из российского плена вернулось еще 95 украинцев. Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными.

Соответствующие кадры пресс-служба СБУ распространила в субботу, 19 октября в своем телеграм-канале.

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Обмен пленными 19 октября

В СБУ отметили, что освобождение из плена 95 украинцев – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что они работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца

На опубликованных кадрах зафиксирована подготовка к обмену, возвращения украинцев и их первые встречи и эмоции.

Из плена освободили еще 95 украинцев: смотрите эксклюзивное видео СБУ

