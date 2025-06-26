Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что сказал защитник после возвращения из плена в Украину

Украинский защитник, который вернулся из российского плена 26 июня в рамках обмена, рассказал, что во вражеской неволе его всегда поддерживала надежда.

Меня поддерживала надежда, что меня ждут дома – на родной земле. Моя семья, мое государство. Я очень долго ждал этого возвращения, и я очень благодарен. Слава Украине!

– сказал военнопленный.

Защитник высказался, что его поддерживало в российском плену / Видео с телеграм-канала Дмитрия Лубинца

Дмитрий Лубинец, комментируя заявление защитника, отметил, что эти слова – о самом ценном. О вере, которая не угасает даже в плену.

К слову, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что в рамках нового этапа обмена пленными в Украину вернули группу защитников в возрасте до 25 лет, а также бойцов, которые получили ранения и имеют проблемы со здоровьем. Подавляющее большинство освобожденных защитников содержалась в неволе более трех лет.