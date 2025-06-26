В частности, он заявил, что страны организуют столько этапов обмена военнопленными, сколько потребуется для выполнения договоренностей, которых достигли в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Новости".

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Что еще сказал Юсов об обменах пленными

Юсов отметил, что процесс обмена продолжается, и сейчас речь идет о нескольких категориях. В частности, о молодых защитниках в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных.

В конце задача Украины выйти по формуле всех на всех об общем количестве пленных. Поэтому это процесс, мы здесь не говорим, что вот до понедельника, но вы видите, что процесс продолжается, и переговоры продолжаются, и в ближайшее время будут хорошие новости,

– добавил он.

Кроме этого, Юсов заявил, что постоянно ведутся переговоры с российской стороной по возвращению тел погибших военных. Он отметил, что "наши герои должны возвращаться домой и со щитом, и на щите также".

Отметим, что 26 июня Украина и Россия провели новый этап обмена пленными. Благодаря этому домой вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.