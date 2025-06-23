Журналисты 24 Канала, сделав соответствующие подсчеты, создали инфографику на основе статистики о возвращении военных и гражданских из российского плена. Также проанализировали динамику, выделив самые масштабные обмены.

Смотрите также Освобожденный из плена защитник узнал, что станет дедушкой: видео щемящего разговора с дочерью

Статистика по возвращенным из плена украинцам

Инфографика охватывает период до мая 2025 года включительно, ведь последний обмен, о котором официально известно точное количество освобожденных, состоялся 23 – 25 мая. Тогда Украина и Россия провели масштабный обмен "1000 на 1000".

9 июня 2025 года государство начало новый этап масштабного обмена, который еще продолжается. Точное количество освобожденных пока не разглашают, из соображений безопасности.

Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно,

– Владимир Зеленский в обращении 9 июня.

По состоянию на день публикации этого материала, известно, что в июне состоялось шесть этапов обмена – 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.

Все они касались преимущественно раненых, тяжелобольных или молодых пленных.

Всего после начала полномасштабного вторжения Украина провела 65 обменов пленными с Россией, из них:

2022 год – 35 обменов, 1596 человек;

2023 год – 13 обменов, 1002 человека;

2024 год – 11 обменов, 1352 человек;

2025 год (по состоянию на май включительно) – 6 обменов, 1802 человек.

Самые многочисленные обмены по годам

В 2022 году большой обмен состоялся 21 сентября. Из российской неволи вернулись 215 военных. Из них 188 бойцов "Азова". Также 10 иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

В 2023 году состоялись два самых многочисленных обмена. 7 марта и 16 апреля из неволи вернулось по 130 военных.

В 2024 году многочисленный обмен состоялся 3 января. Домой вернулись 230 человек. Среди них: военные ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, гражданские.

23 – 25 мая 2025: самый большой обмен за всю полномасштабную войну – 1000 освобожденных. Среди них – военные ВСУ, силы ТрО, нацгвардейцы, пограничники и 120 гражданских.

Что усложняет обмены

Обмены не являются простой процедурой. Россия блокирует обмен "всех на всех", затягивает договоренности возвращения раненых, гражданских и женщин. Гражданские лица вообще не должны находиться в плену согласно Международному гуманитарному праву. Но Россия системно нарушает Женевские конвенции. Известны случаи пыток, пыток, отказов в медицинской помощи, а также произвольные казни украинских военных.

Я лично пережил много испытаний, которые являются частью жизни политзаключенных, – плохое питание, отсутствие медицинской помощи, моральные и физические унижения, травля... Меня и других заключенных били, оскорбляли и заставляли учить и петь российский гимн, но я этого не делал,

– рассказал ООН один из освобожденных из плена Нариман Джелял.

Возвращение тяжелобольных и раненых защитников домой 10 июня: видео Координационного штаба

Несмотря на это, недавно заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отмечал, что Украина продолжает работать над возвращением своих граждан из рук врага. По словам чиновника, обмены будут продолжаться столько, сколько потребуется. Приоритет – реализовать договоренности, вернуть тяжелобольных и тяжелораненых защитников.