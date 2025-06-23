Журналісти 24 Каналу, зробивши відповідні підрахунки, створили інфографіку на основі статистики про повернення військових та цивільних з російського полону. Також проаналізували динаміку, виокремивши наймасштабніші обміни.

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Статистика щодо повернутих з полону українців

Інфографіка охоплює період до травня 2025 року включно, адже останній обмін, про який офіційно відома точна кількість звільнених, відбувся 23 – 25 травня. Тоді Україна та Росія провели масштабний обмін "1000 на 1000".

9 червня 2025 року держава розпочала новий етап масштабного обміну, який ще триває. Точну кількість звільнених поки не розголошують, з міркувань безпеки.

Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай,

– Володимир Зеленський у зверненні 9 червня.

Станом на день публікації цього матеріалу, відомо, що у червні відбулося шість етапів обміну – 9, 10, 12, 14, 19 і 20 червня.

Усі вони стосувалися переважно поранених, тяжкохворих або молодих полонених.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення Україна провела 65 обмінів полоненими з Росією, з них:

2022 рік – 35 обмінів, 1596 людей;

2023 рік – 13 обмінів, 1002 людей;

2024 рік – 11 обмінів, 1352 людей;

2025 рік (станом на травень включно) – 6 обмінів, 1802 людей.

Найчисленніші обміни по роках

У 2022 році великий обмін відбувся 21 вересня. З російської неволі повернулися 215 військових. З них 188 бійців "Азову". Також 10 іноземців, що воювали на боці ЗСУ.

У 2023 році відбулися два найчисленніші обміни. 7 березня і 16 квітня з неволі повернулося по 130 військових.

У 2024 році численний обмін відбувся 3 січня. Додому повернулися 230 осіб. Серед них: військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, цивільні.

23 – 25 травня 2025: найбільший обмін за всю повномасштабну війну – 1000 звільнених. Серед них – військові ЗСУ, сили ТрО, нацгвардійці, прикордонники та 120 цивільних.

Що ускладнює обміни

Обміни не є простою процедурою. Росія блокує обмін "всіх на всіх", затягує домовленості повернення поранених, цивільних і жінок. Цивільні особи взагалі не повинні перебувати в полоні згідно з Міжнародним гуманітарним правом. Але Росія системно порушує Женевські конвенції. Відомі випадки катувань, тортур, відмов у медичній допомозі, а також свавільні страти українських військових.

Я особисто пережив багато випробувань, які є частиною життя політв'язнів, – погане харчування, відсутність медичної допомоги, моральні й фізичні приниження, цькування… Мене та інших ув'язнених били, ображали й змушували вчити й співати російський гімн, але я цього не робив,

– розповів ООН один зі звільнених з полону Наріман Джелял.

Повернення важкохворих та поранених захисників додому 10 червня: відео Координаційного штабу

Попри це, нещодавно заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов наголошував, що Україна продовжує працювати над поверненням своїх громадян з рук ворога. За словами посадовця, обміни будуть тривати стільки, скільки буде потрібно. Пріоритет – реалізувати домовленості, повернути важкохворих і важкопоранених захисників.