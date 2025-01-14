Троє колишніх полонених Валерій Горішній, Наріман Джелял та Максим Буткевич поділились з ООН своїм досвідом перебування в російських вʼязницях. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Росіяни катують полонених

Крім цього, колишні полонені закликали членів Ради Безпеки ООН докласти всіх зусиль для звільнення незаконно утримуваних у Росії громадян України.

Інструктор Нацгвардії України Горішній у 2022 році боронив Маріуполь та потрапив у полон. Він пояснив, що військові із бригади "Азов" постають перед "судом" і отримують суворі тюремні терміни. Він розповів про катування з боку російських військових, які включали жорстоке, нелюдське поводження, жорстокі побиття, у тому числі зі смертельними наслідками, застосування електрошоку та інші форми тортур.

Були довгі місяці, коли ми отримували всього по десять ложок каші й приблизно 150 грамів хліба на день,

– сказав він.

Кримськотатарський активіст Джелял, якого засудили до 17 років ув'язнення, провів у в'язниці три роки. Причиною було те, що він "публічно виступав проти російської окупації Криму". Він наголосив, що таких історій багато.

Проти активістів та журналістів були сфабриковані кримінальні справи, застосовувалися тортури й жорстоке поводження, сказав Джелял.

Я особисто пережив багато випробувань, які є частиною життя політв'язнів, – погане харчування, відсутність медичної допомоги, моральні й фізичні приниження, цькування… Мене та інших ув'язнених били, ображали й змушували вчити й співати російський гімн, але я цього не робив,

– розповів він.

За словами Джеляла, Росія утримує щонайменше 218 кримських політв'язнів, з яких 132 – кримські татари.

Вимагали повторювати цитати Путіна

Правозахисник і військовослужбовець Буткевич, якому присудили 13 років колонії суворого режиму, є старшим лейтенантом 210-го окремого штурмового полку. До лав ЗСУ приєднався на початку повномасштабного вторгнення і в червні 2022 року потрапив у полон. Він провів там два роки й чотири місяці.

Він пригадав, що його побив російський офіцер, вимагаючи повторювати цитати Путіна про "історію України". Потім чоловіку поставили перед вибором: підписати визнання воєнних злочинів із можливістю обміну або ж відмову від цього. У другому випадку росіяни погрожували перетворити його життя на справжнє пекло або ж просто застрелити.

Він підписав папери, проте, за його словами, не мав навіть можливості прочитати їх.

Тортури – частина політики Росії

Російська влада застосовує тортури до полонених українців у межах скоординованої державної політики. Таку заяву зробив член незалежної міжнародної слідчої комісії ООН з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні Пабло де Грейфф.

За його словами, комісія протягом двох з половиною років вивчає численні випадки застосування тортур до українців на всіх окупованих територіях України та в Росії.

Він розповів, що до звичних практик входять залякування затриманих, періодичні побиття, заборона сидіти, позбавлення сну, примусові фізичні вправи та тривале перебування в оголеному вигляді.

За свідченням колишніх працівників Федеральної служби виконання покарання Росії, керівництво не просто знає, як поводяться з полоненими, а давало відповідні інструкції.

Ще одним тривожним елементом є застосування сексуального насильства у вигляді тортур. Задокументовано окремі акти зґвалтування, враження електричним струмом статевих органів, кастрації та каліцтва сексуального характеру,

– розповів Грейфф.

Після повернення з полону люди часто зіштовхуються з тяжкими фізичними та психологічними наслідками.