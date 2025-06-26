Зокрема, він заявив, що країни організують стільки етапів обміну військовополоненими, скільки буде потрібно для виконання домовленостей, яких досягнули у Стамбулі 2 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Що ще сказав Юсов про обміни полоненими

Юсов зазначив, що процес обміну триває, і наразі мова йде про кілька категорій. Зокрема, про молодих захисників віком до 25 років, важкопоранених і важкохворих.

В кінці задача України вийти по формулі всіх на всіх про загальну кількість полонених. Тому це процес, ми тут не кажемо, що ось до понеділка, але ви бачите, що процес триває, і перемовини тривають, і найближчим часом будуть добрі новини,

– додав він.

Окрім цього, Юсов заявив, що постійно ведуться переговори з російською стороною щодо повернення тіл загиблих військових. Він наголосив, що "наші герої мають повертатись додому і зі щитом, і на щиті також".

Зазначимо, що 26 червня Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими. Завдяки цьому додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.