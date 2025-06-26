Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграмм-канале.
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Что известно о новом этапе обмена пленными
Владимир Зеленский отметил, что 26 июня в рамках нового этапа обмена пленными на родину вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Большинство из них были в плену с 2022 года.
Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом,
– сказал президент Украины.