Родной брат украинского защитника, который также является военнослужащим ВСУ, до сих пор находится в неволе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "МедиаДрогобычина".

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Что известно об Иване Иванчишине

По данным издания, Иван Иванчишин родился в селе Болеховцы Дрогобычского района. Он стал на защиту Украины в марте 2022 года, проходил службу в Нацгвардии и был гранатометчиком.

Однако во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении в сентябре 2023 года попал в плен. С тех пор Ивана Иванчишина считали пропавшим без вести, но благодаря большому обмену его удалось вернуть домой.

Заметим, что родной брат военного, Степан Иванчишин, почти 3 года находится в плену. Кроме этого, родители братьев Иванчишиных имеют инвалидность. Их мать имеет проблемы со зрением, тогда как отец болеет ДЦП.

Добавим, что председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уже отреагировал на возвращение Ивана Иванчишина и поблагодарил украинских воинов за защиту государства.

Иван, поздравляю с возвращением. Спасибо вам и вашим собратьям за защиту. Здоровья!

– написал Козицкий.

Напомним, что вчера, 23 мая, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными между Киевом и Москвой. По его словам, была реализована первая часть договоренности об обмене в формате "1000 на 1000".

Домой вернулись 390 человек, среди них 270 военных и 120 гражданских. В Координационном штабе отмечают, что удалось освободить 3 женщины и 387 мужчин. В субботу и воскресенье обмен продолжится.