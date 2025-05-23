Рідний брат українського захисника, який також є військовослужбовцем ЗСУ, досі перебуває в неволі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "МедіаДрогобичина".

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Що відомо про Івана Іванчишина

За даними видання, Іван Іванчишин народився у селі Болехівці Дрогобицького району. Він став на захист України у березні 2022 року, проходив службу у Нацгвардії та був гранатометником.

Проте під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку у вересні 2023 року потрапив у полон. З того часу Івана Іванчишина вважали зниклим безвісти, але завдяки великому обміну його вдалося повернути додому.

Зауважимо, що рідний брат військового, Степан Іванчишин, майже 3 роки перебуває в полоні. Окрім цього, батьки братів Іванчишиних мають інвалідність. Їхня матір має проблеми із зором, тоді як батько хворіє на ДЦП.

Додамо, що голова Львівської ОВА Максим Козицький вже відреагував на повернення Івана Іванчишина та подякував українським воїнам за захист держави.

Іване, вітаю з поверненням. Дякуємо вам та вашим побратимам за захист. Здоров'я!

– написав Козицький.

Нагадаємо, що вчора, 23 травня, український президент Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Києвом і Москвою. За його словами, було реалізовано першу частину домовленості про обмін у форматі "1000 на 1000".

Додому повернулися 390 людей, серед них 270 військових та 120 цивільних. У Координаційному штабі зазначають, що вдалося звільнити 3 жінки та 387 чоловіків. У суботу та неділю обмін продовжиться.