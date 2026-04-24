Почти год не знали, что с ним: из плена вернулся боец "Люти" Дмитрий Силивончик

24 апреля прошел еще один обмен пленными. Среди 193 защитников из российского плена вернулся старший лейтенант полиции Дмитрий Силивончик.

Он боец штурмового полка "Сафари" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость". Об этом сообщил Иван Выговский.

Что известно об освобождении Дмитрия Силивончика?

О Дмитрии Силивончике ничего не было известно почти год. Затем семья получила долгожданную весть, что он жив и находится в плену.

Все это время за его освобождение боролось государство, подразделение, собратья, семья.

Первые мгновения на родной земле: смотрите видео

"И сегодня он дома. Это результат большой и сложной работы и еще одно напоминание, что мы возвращаем своих... Дмитрий, рад, что ты дома! Впереди восстановление и самые ожидаемые встречи с родными", – написал Выговский.

Военный рассказал родным по телефону, что имел ранения, которые уже зажили и о которых он не рассказывал.

Все хорошо,

– успокоил он маму.

Разговор с родными: смотрите видео

Что известно об обмене пленными?

Среди освобожденных 24 апреля есть раненые и те, против кого Россия завела уголовные дела. Некоторые находились в тюрьмах Чечни. Многие из тех, кто вернулся домой, – это ребята 2000-х годов рождения.

В Коордштабе рассказали, что самому молодому воину исполнилось 24 года. А возраст самого старшего – 60. Кроме того, двое воинов сейчас празднуют свой день рождения.

Стоит заметить, что во время предыдущих обменов 5 и 6 марта удалось установить пребывание по меньшей мере 12 украинцев, судьба которых до сих пор была неизвестной.