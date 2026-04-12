Такую информацию сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, сообщает hromadske.
Как нашли еще 12 человек?
Петр Яценко рассказал, что благодаря работе специальных команд штаба, которые опрашивали освобожденных из российского плена после предыдущих обменов, удалось подтвердить информацию о пребывании там по меньшей мере 12 человек.
Мы надеемся, после этого обмена, после работы, которую будет проводить команда Координационного штаба, будут найдены те, кто еще считается неподтвержденными в плену,
– сказал он.
Вероятно, это удалось выяснить в рамках прошлого большого обмена, который прошел 5 и 6 марта. Тогда в целом украинская и российская сторона обменяли по 500 военнопленных благодаря договоренностям в Женеве.
Что известно об обмене?
Накануне между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными, в рамках которого домой вернули 175 военных и 7 гражданских лиц, большинство из которых находилась в неволе примерно с 2022 года.
Среди освобожденных оказались представители ВМС, Сухопутных войск, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем, Нацгвардии, Территориальной обороны, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка.
Вернувшиеся бойцы защищали Украину в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них – 25 офицеров.
Более того, в рамках пасхального обмена 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ "Азов" вернулись из российского плена, где большинство из них провели почти 4 года и пережили ужасные пытки россиянами.