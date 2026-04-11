Теперь бойцов ждет длительная реабилитация и восстановление. Об этом сообщил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко.

Что известно о возвращении бойцов "Азова" из плена?

Во время Пасхального обмена Украине удалось вернуть из российской неволи 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ "Азов". Среди них – 11 бойцов бригады "Азов" и один военнослужащий бригады "Кара-Даг".

Освобожденные военные провели в российских тюрьмах почти четыре года. За это время они подверглись нечеловеческому давлению и пыткам.

Возвращение бойцов стало важным событием для их семей, собратьев и всех, кто работает над освобождением украинских пленных. После возвращения военных ждет встреча с близкими и длительная реабилитация.

Продолжаем работать на всех уровнях, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного собрата,

– написал Редис.

Напомним, что 5 февраля 2026 года впервые за долгое время удалось вернуть бойцов "Азова" в рамках обмена военнопленными. Тогда домой вернулись четверо бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" и пятеро военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".

Стоит также отметить, что Денис Прокопенко 24 февраля 2022 года вместе с подразделением "Азов" стал на оборону Мариуполя и окружающих населенных пунктов, где российские войска имели существенное преимущество. В течение 86 дней бойцы держали оборону в полном окружении, а затем, выполняя приказ высшего командования, он организовал выход с завода "Азовсталь" и вместе с подчиненными попал в плен.

