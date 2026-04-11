Теперь бойцов ждет длительная реабилитация и восстановление. Об этом сообщил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко.
Что известно о возвращении бойцов "Азова" из плена?
Во время Пасхального обмена Украине удалось вернуть из российской неволи 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ "Азов". Среди них – 11 бойцов бригады "Азов" и один военнослужащий бригады "Кара-Даг".
Освобожденные военные провели в российских тюрьмах почти четыре года. За это время они подверглись нечеловеческому давлению и пыткам.
Возвращение бойцов стало важным событием для их семей, собратьев и всех, кто работает над освобождением украинских пленных. После возвращения военных ждет встреча с близкими и длительная реабилитация.
Продолжаем работать на всех уровнях, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного собрата,
– написал Редис.
Напомним, что 5 февраля 2026 года впервые за долгое время удалось вернуть бойцов "Азова" в рамках обмена военнопленными. Тогда домой вернулись четверо бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" и пятеро военнослужащих 15-й бригады "Кара-Даг".
Стоит также отметить, что Денис Прокопенко 24 февраля 2022 года вместе с подразделением "Азов" стал на оборону Мариуполя и окружающих населенных пунктов, где российские войска имели существенное преимущество. В течение 86 дней бойцы держали оборону в полном окружении, а затем, выполняя приказ высшего командования, он организовал выход с завода "Азовсталь" и вместе с подчиненными попал в плен.
Как военнослужащие "Азова" наносят россиянам потери?
В начале февраля 2026 года украинские бойцы "Азова" взяли в плен 18 вражеских солдат вблизи населенного пункта Золотой Колодец в Донецкой области. Операция длилась 24 часа, захваченные россияне преимущественно прятались в "подвалах и норах".
Также известно, что военные "Азова" уничтожили два российских беспилотника Merlin-VR с помощью FPV-дронов. Стоимость уничтоженных беспилотников оценивается в 600 тысяч долларов, и они являются одними из самых дорогих в российской армии.