К сожалению, не удалось вернуть: в этом обмене бойцов из подразделения "Азов" нет

В рамках очередного обмена военнопленными домой вернулось 52 защитника "Азовстали". Однако, к сожалению, среди них нет бойцов бригады "Азов".

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, обмен в очередной раз состоялся при посредничестве ОАЭ. Ассоциация семей защитников "Азовстали" поздравила всех 90 военных с возвращением.

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Среди освобожденных пленных нет бойцов "Азова"

25 июня состоялся 53-й обмен военнопленными. Среди 90 защитников – 52 возвращенных домой защитники "Азовстали" из разных частей и ведомств. К сожалению, среди них нет бойцов бригады "Азов",

– говорится в сообщении Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Они также напомнили, что большинство защитников "Азовстали" до сих пор во вражеском плену. В частности, в российской неволе остаются и 900 бойцов бригады "Азов". Однако борьба за их возвращение продолжается.

В комментарии 24 Канала соорганизатор Ассоциации семей защитников "Азовстали" Анна Науменко также объяснила, что группа возмущена тем, что на фото у освобожденных бойцов есть флаг Крепость Азовсталь с первым шевроном "Азова".

. Этот флаг является очень давним, еще во времена, когда "Азов" был батальоном. Сейчас его никоим образом не используют.

Поэтому, соорганизатор призвала не спекулировать и не вводить в заблуждение населения, а еще и не использовать символику, которая не используется подразделением и является запрещенной.

Напомним, что во время последнего обмена пленными 31 мая не было никого из военных-азовцев, которые вышли по приказу в плен более 2 лет назад с "Азовстали". Бойцов бригады не меняют более года.