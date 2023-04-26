Советница по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна опубликовала щемящие кадры с военными, вернувшимися из российского плена.
Смотрите также Возможен ли обмен пленными в формате "всех на всех": в ГУР ответили на вопросы
Трогательные кадры с обмена пленными
Автором опубликованных фотографий является Виталий Юрасов. Дарья Заривна подчеркнула, что он сделал важные фотографии истории нашей страны.
Каждое возвращение наших людей – часть современной истории, которая визуализируется в эмоциях. Это боль и радость, усталость и любовь,
– отметила она.
Обмен пленными 26 апреля: смотрите фото
Что известно об обмене пленными 26 апреля
Напомним, что из российского плена домой 26 апреля вернулись еще 44 украинца. Среди них – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров.
Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы уволили двух гражданских, – отметил Андрей Ермак.
Беспрецедентный обмен пленными
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно в интервью заявил, что наше государство приближается к обмену пленными с Россией в формате "всех на всех".
- Он также подчеркнул, что обмены пленными между Украиной и Россией беспрецедентны, поскольку продолжаются во время боевых действий. "Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", – уточнил он.
- Глава Офиса Президента подчеркнул, что среди уволенных есть раненые, которых пытали российские оккупанты. Также удалось вернуть домой двоих мужчин, чьих жен ранее освободили из плена.
- Представитель пресс-службы ГУР Украины Андрей Юсов также подчеркнул, что эта задача непременно будет выполнена, и Украина прилагает максимально усилия.