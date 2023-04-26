Радниця з комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна опублікувала щемливі кадри з військовими, які повернулися з російського полону.
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Зворушливі кадри з обміну полоненими
Автором опублікованих світлин є Віталій Юрасов. Дарія Зарівна наголосила, що він зробив важливі фотографії для історії нашої держави.
Кожне повернення наших людей – це частина сучасної історії, яка візуалізується в емоціях. Це біль та радість, втома і любов,
– зазначила вона.
Обмін полоненими 26 квітня: дивіться фото
Що відомо про обмін полоненими 26 квітня
Нагадаємо, що з російського полону додому 26 квітня повернулися ще 44 українці. Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів.
Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних, – зазначив Андрій Єрмак.
Безпрецедентний обмін полоненими
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю заявив, що наша держава наближається до обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх".
- Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій. "Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", – уточнив він.
- Глава Офісу Президента наголосив, що серед звільнених є поранені, яких катували російські окупанти. Також вдалося повернути додому двох чоловіків, чиїх дружин раніше звільнили з полону.
- Представник пресслужби ГУР України Андрій Юсов також наголосив, що це завдання неодмінно буде виконано, і Україна докладає максимально зусиль.