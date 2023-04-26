Радниця з комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна опублікувала щемливі кадри з військовими, які повернулися з російського полону.

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Зворушливі кадри з обміну полоненими

Автором опублікованих світлин є Віталій Юрасов. Дарія Зарівна наголосила, що він зробив важливі фотографії для історії нашої держави.

Кожне повернення наших людей – це частина сучасної історії, яка візуалізується в емоціях. Це біль та радість, втома і любов,

– зазначила вона.

Обмін полоненими 26 квітня: дивіться фото

Що відомо про обмін полоненими 26 квітня

Нагадаємо, що з російського полону додому 26 квітня повернулися ще 44 українці. Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів.

Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних, – зазначив Андрій Єрмак.

Безпрецедентний обмін полоненими