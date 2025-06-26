Женщина не знала, что ее мужа освободили. В день его возвращения ей пришло сообщение, передает 24 Канал.

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Внука тоже назвали Виктором

Светлана не смогла сдержать эмоций. Говорит, что многое хочет рассказать мужу. За время, пока его не было, у них родился внук. Его назвали в честь дедушки – Виктором. Мальчику уже 2 года и 4 месяца.

Защитник знает о рождении внука из писем, которые писала ему семья.

Жена узнает об освобождении мужа из плена: смотрите видео

Напомним, что подавляющее большинство освобожденных 26 июня военнослужащих находилась в неволе более 3 лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Среди освобожденных есть офицеры. Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.