Жінка не знала, що її чоловіка звільнили. У день його повернення їй прийшло повідомлення, передає 24 Канал.

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Онука теж назвали Віктором

Пані Світлана не змогла стримати емоцій. Каже, що багато чого хоче розповісти чоловікові. За час, поки його не було, у них народився онук. Його назвали на честь дідуся – Віктором. Хлопчику вже 2 роки та 4 місяці.

Захисник знає про народження онука з листів, які писала йому родина.

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Нагадаємо, що переважна більшість звільнених 26 червня військовослужбовців перебувала в неволі понад 3 роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є офіцери. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.