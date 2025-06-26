Очільник ГУР Кирило Буданов підкреслив, що чергову групу українських воїнів вдалося визволити з російської неволі у Міжнародний день на підтримку жертв катувань, передає 24 Канал.

Дивіться також Кожен повернутий захисник проходитиме тривалу реабілітацію, – Юсов про новий етап обміну

Визволення воїнів з полону

Розвідник поділився відео, на якому зафіксовані момент повернення захисників додому, перші хвилини перебування на рідній землі, обійми та сльози. Також є кадр, на якому українці спалюють одяг, у якому пройшли полон.

Наші військові нарешті вдома: дивіться відео

Нагадаємо, що наймолодшому зі звільнених 26 червня – 24 роки. У полон він потрапив у віці 21-го року під час захисту Маріуполя. Найстаршому оборонцю – 62 роки.

Більшість визволених провели в неволі понад три роки, серед них – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, а також оборонці Маріуполя.

Кирило Буданов натякнув на можливість інших обмінів найближчим часом, наголошуючи на продовженні зусиль щодо повернення всіх військовополонених.