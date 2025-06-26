Зокрема, він сказав, що наразі українська сторона очікує хороших новин та продовжує боротися за повернення кожного та кожної. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова.

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Що заявив Буданов про обміни полоненими

Начальник ГУР МО зазначив, що сьогодні, 26 червня, у Міжнародний день на підтримку жертв катувань, із російського полону визволено чергову групу українських захисників.

Згідно з домовленостями, досягнутими у Стамбулі, повертаються бійці віком до 25 років, а також тяжкохворі та важкопоранені. Наймолодшому зі звільнених сьогодні – 24 роки. У полон він потрапив у віці 21 року під час оборони Маріуполя,

– розповів Буданов.

Він додав, що більшість визволених провели в неволі понад три роки, серед них – нацгвардійці, які охороняли ЧАЕС, та оборонці Маріуполя.

Додому також повернулися військові Збройних сил, Держприкордонслужби. Варто зауважити, що, попри дезінформацію з боку Росії, обміни триватимуть до повного повернення військовополонених віком до 25 років, тяжкопоранених та тяжкохворих.