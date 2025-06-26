В частности, он сказал, что сейчас украинская сторона ожидает хороших новостей и продолжает бороться за возвращение каждого и каждой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова.

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Что заявил Буданов об обмене пленными

Начальник ГУР МО отметил, что сегодня, 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, из российского плена освобождена очередная группа украинских защитников.

Согласно договоренностям, достигнутыми в Стамбуле, возвращаются бойцы в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и тяжелораненые. Самому молодому из освобожденных сегодня – 24 года. В плен он попал в возрасте 21 года во время обороны Мариуполя,

– рассказал Буданов.

Он добавил, что большинство освобожденных провели в неволе более трех лет, среди них – нацгвардейцы, которые охраняли ЧАЭС, и защитники Мариуполя.

Домой также вернулись военные Вооруженных сил, Госпогранслужбы. Стоит заметить, что, несмотря на дезинформацию со стороны России, обмены будут продолжаться до полного возвращения военнопленных в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных.