Среди освобожденных бойцов - 74 защитника "Азовстали". Это бойцы ВСУ, ВМС, ГПСУ, НПУ и т.д.
Кстати Еще 74 защитника "Азовстали" вернулись домой: кого из героев удалось освободить
В Службе безопасности Украины отметили, что успешный обмен – результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.
Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента и вернуть из плена каждого украинца!
– отметили в спецслужбе.
Далее показали эксклюзивное видео возвращения Героев.
Новый обмен пленными: видео
В Госпогранслужбе также показали фото, отметив, что освобожденные из плена пограничники уже дома.
Освобожденные защитники / Фото Госпогранслужбы:
Что известно об обмене пленными
- В Координационном штабе по обращению с военнопленными также рассказали детали обмена.
- Домой вернули 33 бойца Национальной гвардии Украины, 21 представителя Военно-морских сил, 20 воинов ВСУ, 18 — ГПСУ, 13 — Сил терробороны и по одному представителю Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта.
- Среди освобожденных – рядовые, сержанты и 6 офицеров. Самому младшему исполнилось 19 лет, самому старшему – 54 года. 83 человека получили серьезные ранения во время боевых действий. Часть из них находится в критическом состоянии.
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