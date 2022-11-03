Среди освобожденных бойцов - 74 защитника "Азовстали". Это бойцы ВСУ, ВМС, ГПСУ, НПУ и т.д.

Кстати Еще 74 защитника "Азовстали" вернулись домой: кого из героев удалось освободить

В Службе безопасности Украины отметили, что успешный обмен – результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента и вернуть из плена каждого украинца!

– отметили в спецслужбе.

Далее показали эксклюзивное видео возвращения Героев.

Новый обмен пленными: видео

В Госпогранслужбе также показали фото, отметив, что освобожденные из плена пограничники уже дома.

Освобожденные защитники / Фото Госпогранслужбы:

Что известно об обмене пленными

В Координационном штабе по обращению с военнопленными также рассказали детали обмена.

Домой вернули 33 бойца Национальной гвардии Украины, 21 представителя Военно-морских сил, 20 воинов ВСУ, 18 — ГПСУ, 13 — Сил терробороны и по одному представителю Нацполиции и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных – рядовые, сержанты и 6 офицеров. Самому младшему исполнилось 19 лет, самому старшему – 54 года. 83 человека получили серьезные ранения во время боевых действий. Часть из них находится в критическом состоянии.

Подробнее – Украина провела новый обмен пленными: видео