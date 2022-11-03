Серед звільнених бійців – 74 захисники "Азовсталі". Це бійці ЗСУ, ВМС, ДПСУ, НПУ тощо.

До речі Ще 74 захисники "Азовсталі" повернулися додому: кого з героїв вдалося звільнити

У Службі безпеки України зауважили, що успішний обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента і повернути з полону кожного українця!

– наголосили в спецслужбі.

Далі показали ексклюзивне відео повернення Героїв.

Новий обмін полоненими: відео

У Держприкордонслужбі також показали фото, зазначивши, що звільнені з полону прикордонники вже вдома.

Звільнені захисники / Фото Держприкордонслужби:

Що відомо про обмін полоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також розповіли деталі обміну.

Додому повернули 33 бійців Національної гвардії України, 21 представника Військово-морських сил, 20 воїнів ЗСУ, 18 — ДПСУ, 13 — Сил тероборони і по одному представнику Нацполіції та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед звільнених – рядові, сержанти та 6 офіцерів. Наймолодшому виповнилося 19 років, найстаршому — 54 роки. 83 особи зазнали серйозних поранень під час бойових дій. Частина з них перебуває у критичному стані.

Детальніше – Україна провела новий обмін полоненими: відео