Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео ГПСУ.
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"Я уже дома!"
Один из освобожденных воинов отметил, что "так много" людей встречали их из плена.
"Я очень взволнован по этому поводу", – сказал он.
У защитника также поинтересовались, что ему сейчас больше всего хочется. Он ответил, что позвонить жене, услышать ее голос, узнать, как дети.
Солнышко, я тебя люблю. Я тебя очень люблю... Я уже почти дома. Я уже дома! Я уже на родной... я уже в Украине,
– сказал он своей жене по телефону.
Первый разговор воина с женой: смотрите видео
К слову, в сети также показали видео первых минут свободы наших воинов.
На кадрах видно, как один из них в слезах целует украинскую землю, а другой – склоняется над ней, стоя на колене.