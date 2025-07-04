Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео ДПСУ.

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"Я вже вдома!"

Один зі звільнених воїнів зауважив, що "так багато" людей зустрічали їх із полону.

"Я дуже схвильований з цього приводу", – сказав він.

У захисника також поцікавилися, що йому зараз найбільше хочеться. Він відповів, що зателефонувати дружині, почути її голос, дізнатися, як діти.

Сонечко, я тебе кохаю. Я тебе дуже кохаю… Я вже майже вдома. Я вже вдома! Я вже на рідній… я вже в Україні,

– сказав він своїй дружині телефоном.

Перша розмова воїна із дружиною: дивіться відео

До слова, у мережі також показали відео перших хвилин волі наших воїнів.

На кадрах видно, як один із них у сльозах цілує українську землю, а інший – приклоняється над нею, стоячи на коліні.