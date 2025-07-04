На очах українських військових сльози та радісні усмішки. Декотрі із них, ступивши на українську землю, цілували її, передає 24 Канал із посиланням на відео, опубліковане омбудсманом Дмитром Лубінцем.

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Щемливі кадри зі звільненими з полону воїнами

На щемливих кадрах видно, як один зі звільнених військовослужбовців у сльозах цілує рідню землю. Інший – приклоняється над нею, стоячи на коліні.

Декотрим уже вдалося зідзвонитися із рідними. Їх переповнюють емоції, ллються сльози.

Перші хвилини звільнених з полону на рідній землі: дивіться відео

Нагадаємо, що цього разу додому повернулися поранені і важкохворі бійці, а також молодші 25 років.

Наймолодшому із цієї групи всього 20 років, а найстаршому – 59.

Звільнили з російської неволі також й цивільних.