Особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути воїнів, яких Росія засудила на тривалі терміни ув’язнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням омбудсмана Дмитра Лубінця.

Дивіться також Солдати, сержанти, офіцери, оборонці Маріуполя і не тільки: кого вдалося повернути з полону

Омбудсман показав зворушливе відео з обміну полоненими

Лубінець зазначив, що завдяки черговому етапу обміну полонених в межах стамбульських домовленостей додому повернулися молоді захисники до 25 років, поранені та тяжкохворі військові.

Українські захисники повернулися додому з полону: відео Офісу Омбудсмана

Серед них воїни ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім цього, також вдалося повернути представників ТрО, мотопіхотних, механізованих, десантно-штурмових військ, морської піхоти, захисників Маріуполя, офіцерів та цивільних.

На Батьківщину повернулися і військові, які вважалися зниклими безвісти. Варто зазначити, що переважна більшість звільнених потрапила в полон ще у 2022 році.

Цей обмін – результат масштабної роботи державних органів, що входять до складу Коордштабу з питань поводження з військовополоненими. Процес триває за дорученням Президента України,

– зазначив Лубінець.

Він додав, що на місці обміну присутні працівники Офісу Омбудсмана. Вони моніторять дотримання норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а також беруть участь у низці інших процесів.

Омбудсман привітав усіх, хто цього теплого липневого дня повернувся додому та закликав рідних, чиї близькі досі перебувають у полоні або зникли безвісти, не втрачати віри.