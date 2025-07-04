Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть воинов, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Омбудсман показал трогательное видео по обмену пленными

Лубинец отметил, что благодаря очередному этапу обмена пленными в рамках стамбульских договоренностей домой вернулись молодые защитники до 25 лет, раненые и тяжелобольные военные.

Украинские защитники вернулись домой из плена: видео Офиса Омбудсмана

Среди них воины ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Кроме этого, также удалось вернуть представителей ТрО, мотопехотных, механизированных, десантно-штурмовых войск, морской пехоты, защитников Мариуполя, офицеров и гражданских.

На Родину вернулись и военные, которые считались пропавшими без вести. Стоит отметить, что подавляющее большинство освобожденных попало в плен еще в 2022 году.

Этот обмен – результат масштабной работы государственных органов, входящих в состав Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс продолжается по поручению Президента Украины,

– отметил Лубинец.

Он добавил, что на месте обмена присутствуют работники Офиса Омбудсмена. Они мониторят соблюдение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а также участвуют в ряде других процессов.

Омбудсман поздравил всех, кто в этот теплый июльский день вернулся домой и призвал родных, чьи близкие до сих пор находятся в плену или пропали без вести, не терять веры.