Місцева влада вже почала публікувати імена військових, які нині опинилися вдома. 24 Канал публікує офіційні дані від представників кожної області.
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Хто нині повернувся з російського полону
Додому повертаються ще четверо волинян, звільнених з полону, повідомив голова ОВА Рудницький. Це: За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є троє жителів Львівщини, заявив глава ОВА Козицький. Серед звільнених з російського полону є один закарпатець – Мирослав Балога, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький. Мирослава Балогу звільнили з полону / фото Суспільне З полону повернувся житель Роменщини, який майже 39 місяців перебував у неволі, повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко. Трьох захисників з Хмельниччини вдалося повернути під час чергового етапу обміну полоненими. Зазначається, що всі вони з Хмельницького району. Троє хмельниччан звільнені з полону / фото Зеленського На Тернопільщину з російського полону повернувся житель села Калинівка Руслан Квятковський. Руслана Квятковського звільнили з полону / фото Суспільне Серед звільнених, попередньо, 5 мешканців Дніпропетровщини, повідомили в ОВА. Під час обміну з російської неволі звільнили військовослужбовця з Івано-Франківщини Івана Клоченка. Івана Клоченка звільнили з полону / фото Суспільне Сімох військових із Запорізької області вдалось повернути додому з полону Росії під час сьогоднішнього обміну, повідомив очільник ОВА Федоров.
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Додому повертаються ще четверо волинян, звільнених з полону, повідомив голова ОВА Рудницький. Це:
За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є троє жителів Львівщини, заявив глава ОВА Козицький.
Серед звільнених з російського полону є один закарпатець – Мирослав Балога, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький.
Мирослава Балогу звільнили з полону / фото Суспільне
З полону повернувся житель Роменщини, який майже 39 місяців перебував у неволі, повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко.
Трьох захисників з Хмельниччини вдалося повернути під час чергового етапу обміну полоненими.
Зазначається, що всі вони з Хмельницького району.
Троє хмельниччан звільнені з полону / фото Зеленського
На Тернопільщину з російського полону повернувся житель села Калинівка Руслан Квятковський.
Руслана Квятковського звільнили з полону / фото Суспільне
Серед звільнених, попередньо, 5 мешканців Дніпропетровщини, повідомили в ОВА.
Під час обміну з російської неволі звільнили військовослужбовця з Івано-Франківщини Івана Клоченка.
Івана Клоченка звільнили з полону / фото Суспільне
Сімох військових із Запорізької області вдалось повернути додому з полону Росії під час сьогоднішнього обміну, повідомив очільник ОВА Федоров.