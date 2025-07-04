Місцева влада вже почала публікувати імена військових, які нині опинилися вдома. 24 Канал публікує офіційні дані від представників кожної області.

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Хто нині повернувся з російського полону

Волинь приймає Героїв

Додому повертаються ще четверо волинян, звільнених з полону, повідомив голова ОВА Рудницький. Це:

  • Багрій Василь Васильович, 1979 року народження, уродженець села Носовичі Луцького району, мешканець смт Олика;
  • Жуковський Ігор Миколайович, 1978 року народження, з села Сільце Луцького району;
  • Сагаль Сергій Володимирович, 1979 року народження, родом із Ковеля, мешканець села Вербка;
  • Плахотнік Владислав Сергійович, 2005 року народження, лучанин.

Скільки бійців повернула Львівщина

За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є троє жителів Львівщини, заявив глава ОВА Козицький.

Україна повернула жителя Закарпаття

Серед звільнених з російського полону є один закарпатець – Мирослав Балога, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький.

Мирослава Балогу звільнили з полону / фото Суспільне

Хто повернувся з Сумщини

З полону повернувся житель Роменщини, який майже 39 місяців перебував у неволі, повідомила голова Роменської РВА Валентина Назаренко.

Воїни повертаються на Хмельниччину

Трьох захисників з Хмельниччини вдалося повернути під час чергового етапу обміну полоненими.

Зазначається, що всі вони з Хмельницького району.

Троє хмельниччан звільнені з полону / фото Зеленського

Воїн з Тернопільщини вдома

На Тернопільщину з російського полону повернувся житель села Калинівка Руслан Квятковський.

Руслана Квятковського звільнили з полону / фото Суспільне

Звільнено бійців з Дніпропетровщини

Серед звільнених, попередньо, 5 мешканців Дніпропетровщини, повідомили в ОВА.

Звільнено воїна з Прикарпаття

Під час обміну з російської неволі звільнили військовослужбовця з Івано-Франківщини Івана Клоченка.

Івана Клоченка звільнили з полону / фото Суспільне

Запоріжжя зустрічає захисників

Сімох військових із Запорізької області вдалось повернути додому з полону Росії під час сьогоднішнього обміну, повідомив очільник ОВА Федоров.