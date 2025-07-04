Місцева влада вже почала публікувати імена військових, які нині опинилися вдома. 24 Канал публікує офіційні дані від представників кожної області.

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Хто нині повернувся з російського полону