Местные власти уже начала публиковать имена военных, которые сейчас оказались дома. 24 Канал публикует официальные данные от представителей каждой области.

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Кто сейчас вернулся из российского плена