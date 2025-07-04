Местные власти уже начала публиковать имена военных, которые сейчас оказались дома. 24 Канал публикует официальные данные от представителей каждой области.
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Кто сейчас вернулся из российского плена
Домой возвращаются еще четверо волынян, освобожденных из плена, сообщил председатель ОВА Рудницкий. Это: По предварительной информации, среди защитников, которых сегодня освободили из плена, есть трое жителей Львовщины, заявил глава ОВА Козицкий. Среди освобожденных из российского плена есть один закарпатец – Мирослав Балога, сообщил председатель ОВА Мирослав Билецкий. Мирослава Балогу освободили из плена / фото Суспільне Из плена вернулся житель Роменщины, который почти 39 месяцев находился в неволе, сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко. Трех защитников из Хмельницкой области удалось вернуть во время очередного этапа обмена пленными. Отмечается, что все они из Хмельницкого района. Трое хмельниччан освобождены из плена / фото Зеленского На Тернопольщину из российского плена вернулся житель села Калиновка Руслан Квятковский. Руслана Квятковского освободили из плена / фото Суспільне Среди освобожденных, предварительно, 5 жителей Днепропетровщины, сообщили в ОГА. Во время обмена из российской неволи освободили военнослужащего из Ивано-Франковской области Ивана Клоченко. Ивана Клоченко освободили из плена / фото Суспільне Семерых военных из Запорожской области удалось вернуть домой из плена России во время сегодняшнего обмена, сообщил глава ОВА Федоров.
Волынь принимает Героев
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Кто вернулся из Сумщины
Воины возвращаются в Хмельницкую область
Воин из Тернопольщины дома
Освобождены бойцы из Днепропетровской области
Освобожден воин из Прикарпатья
Запорожье встречает защитников
Домой возвращаются еще четверо волынян, освобожденных из плена, сообщил председатель ОВА Рудницкий. Это:
По предварительной информации, среди защитников, которых сегодня освободили из плена, есть трое жителей Львовщины, заявил глава ОВА Козицкий.
Среди освобожденных из российского плена есть один закарпатец – Мирослав Балога, сообщил председатель ОВА Мирослав Билецкий.
Мирослава Балогу освободили из плена / фото Суспільне
Из плена вернулся житель Роменщины, который почти 39 месяцев находился в неволе, сообщила председатель Роменской РВА Валентина Назаренко.
Трех защитников из Хмельницкой области удалось вернуть во время очередного этапа обмена пленными.
Отмечается, что все они из Хмельницкого района.
Трое хмельниччан освобождены из плена / фото Зеленского
На Тернопольщину из российского плена вернулся житель села Калиновка Руслан Квятковский.
Руслана Квятковского освободили из плена / фото Суспільне
Среди освобожденных, предварительно, 5 жителей Днепропетровщины, сообщили в ОГА.
Во время обмена из российской неволи освободили военнослужащего из Ивано-Франковской области Ивана Клоченко.
Ивана Клоченко освободили из плена / фото Суспільне
Семерых военных из Запорожской области удалось вернуть домой из плена России во время сегодняшнего обмена, сообщил глава ОВА Федоров.