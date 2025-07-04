В Украину вернулись военнослужащие, которые защищали государство на разных направлениях, и гражданские, которые более 3 лет находились в неволе. 24 Канал собрал чувственные кадры обмена пленными.

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Фотографии обмена пленными 4 июля

Среди освобожденных – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Первые мгновения после возвращения из плена / Фото ГПСУ

Один из освобожденных защитников попросил разрешения позвонить жене, чтобы услышать ее голос и узнать, как чувствуют себя дети.

Освобождение из плена 4 июля / Фото Омбудсмена Дмитрия Лубинца

Отдельная категория освобожденных – тяжелобольные и раненые, а также молодые люди в возрасте до 25 лет. Самому молодому из них – всего 20 лет, самому старшему – 59.

Прибытие освобожденных пленных: смотрите видео

Очередной обмен пленными: смотрите видео

Домой вернулись и те, которых считали пропавшими без вести. А также те, кто были приговорены к заключению.

Обмен пленными 4 июля / Фото СБУ

Координационный штаб встречает освобожденных из плена: смотрите видео

Освобожденные украинцы пройдут медицинское обследование, получат надлежащую поддержку, в частности физическую и психологическую реабилитацию.

Момент возвращения украинцев домой после длительной неволи: смотрите видео