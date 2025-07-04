До України повернулися військовослужбовці, які захищали державу на різних напрямках, та цивільні, які понад 3 роки перебували в неволі. 24 Канал зібрав чуттєві кадри обміну полоненими.
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Світлини обміну полоненими 4 липня
Серед звільнених – воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні.
Перші миті після повернення з полону / Фото ДПСУ
Один із визволених захисників попросив дозволу подзвонити дружині, аби почути її голос і дізнатися, як почуваються діти.
Звільнення з полону 4 липня / Фото Омбудсмена Дмитра Лубінця
Окрема категорія звільнених – важкохворі та поранені, а також молоді люди віком до 25 років. Наймолодшому з них – лише 20 років, найстаршому – 59.
Прибуття звільнених полонених: дивіться відео
Черговий обмін полоненими: дивіться відео
Додому повернулись й ті, яких вважали зниклими безвісти. А також ті, хто були засуджені до ув'язнення.
Обмін полоненими 4 липня / Фото СБУ
Координаційний штаб зустрічає звільнених з полону: дивіться відео
Звільнені українці пройдуть медичне обстеження, отримають належну підтримку, зокрема фізичну та психологічну реабілітацію.
Момент повернення українців додому після тривалої неволі: дивіться відео