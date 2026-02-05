Со слезами на глазах спели гимн: щемящие кадры с первого в этом году обмена пленными

В четверг, 5 февраля, стало известно о проведении очередного, 71-го, обмена пленными. Так, в Украину вернулись 157 военных, а также гражданские.

Об этом проинформировал президент Владимир Зеленский. Подробности о том, кого удалось вернуть домой, а также трогательные кадры встречи пленных собрал 24 Канал.

Как пленных украинцев встречали дома?

Как отметил руководитель ОП Кирилл Буданов, проведение обмена было напряженной и длительной операцией, а многие из пленников врага находились в неволе еще с 2022 года.

Особенно щемящим моментом стало исполнение гимна Украины в автобусе по дороге домой. Пленные пели со слезами на глазах.

Среди тех, кто сегодня, 5 февраля, вернулся домой, 19 незаконно осужденных украинских защитников, 15 из которых получили от россиян пожизненное заключение. Также среди освобожденных – защитники Мариуполя. Эти люди выдержали чрезвычайно тяжелые испытания, но не сломались. Уже сегодня они смогут услышать голоса родных, обнять близких. Впереди их ждет период восстановления и реабилитации.

Домой возвращаются представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Кроме рядового и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Защищали Украину эти воины на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях. более половины освобожденных сегодня попали в плен именно во время обороны Мариуполя. Также домой возвращается нацгвардеец, которого захватили во время оккупации ЧАЭС.

Особенность этого обмена – возвращение домой тех, кого незаконно осудили на территории России.

Самому молодому из освобожденных исполнилось 23 года. В плен он попал в 19 лет под Мариуполем, а российский суд незаконно назначил ему пожизненное заключение. Самому старшему освобожденному защитнику – 63 года.

Как отметил секретарь СНБО Рустем Умеров, домой вернулись и тяжелораненые украинские военнопленные. Они получат надлежащую медицинскую помощь.

