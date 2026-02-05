Укр Рус
5 февраля, 16:55
"Привилегированные" кадыровцы и заключенные, которые снова пойдут на фронт: кого отдали России в рамках обмена

София Рожик
Основные тезисы
  • 5 февраля Украина вернула 157 защитников, а России передали 157 заключенных и кадыровцев.
  • Россия требует вернуть преимущественно "боевые единицы", а тяжелораненых, больных и иностранцев игнорирует.

После нескольких срывов Украина смогла убедить Россию провести обмен пленными. 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников.

А тем временем в Россию уехали 157 узников и кадыровцев. Пятеро оккупантов передали России в рамках санитарного обмена. Об этом сообщили в проекте "Хочу жить".

Кого Россия требует вернуть, а кто ее абсолютно не интересует?

Традиционно, министерство обороны России возвращает лишь отдельные категории военнопленных. Страна-террористка требовала вернуть тех, кто в плену не пробыл и года.

Во время обмена 5 февраля в Россию вернули:

  • 80% россиян,
  • 13% чеченцев,
  • только 7% представителей других национальностей "многонациональной страны".

75% обмененных – это заключенные, подписавшие контракт из мест лишения свободы.

В "Хочу жить" объясняют, что это самая бесправная категория российских солдат. Если мобилизованных после плена еще могут отпустить на неделю домой, то заключенных в часть возвращают немедленно, чтобы они до конца отработали свой контракт.

"Не исключено, что уже в марте кто-то из сегодня обменянных снова сдастся в плен – как это сделали обмененные летом зэки Дмитрий Иванов и Сактаагай Шагаа", – пишут в проекте.

Кроме тех, кого легко снова отправить на фронт, Россия требует обратно представителей привилегированной касты российской армии – кадыровцев из "Ахмата", которые после обмена окажутся в тыловых районах.

Трудно представить, сколько обменов сорвано из-за того, что российская сторона отказывалась забирать обычных солдат, требуя вместо них кадыровцев. Этот обмен не стал исключением и десятки боевиков "Ахмата" отправляются домой,
– отметили в "Хочу жить".

Тяжелораненые и больные, иностранцы, военнопленные из так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также те, кто находится в плену длительное время, российское минобороны практически не интересуют.

Поэтому обмена "всех на всех" России не надо – главное вернуть "боевые единицы".

Кто из украинских воинов вернулся домой?

  • Среди тех, кто 5 февраля вернулся домой, есть военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это солдаты, сержанты и офицеры.

  • Кроме того, с защитниками вернулись гражданские.

  • Большинство освобожденных, а именно 139 человек, в плену были еще с 2022 года.

  • Особенностью этого обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.