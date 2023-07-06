В частности точно известно, что домой вернулись 4 защитника из Волыни и 1 из Винницы.

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Кого удалось вернуть домой

Глава Волынской ОВА рассказал о своих земляках, которых вернули из плена:

Батула Игорь Юрьевич, 1996 года, уроженец села Колпитов Владимирского района. Исчез 19 марта 2022 года на Донецком направлении, а именно в Мариуполе.

Кулик Александр Юрьевич, 1988 года, житель села Доросини Луцкого района. Попал в плен 23 мая 2022 под Донецким Лиманом.

Москалюк Юрий Леонидович, 1991 года, житель села Звиняче Луцкого района. В плену с 23 мая 2022 года (Донецкая область, Лиман).

Мудрак Юрий Владимирович, 1995 года, лучанин. Пленник 22 мая 2022 года под Донецким Лиманом.

Городской голова Винницы Сергей Моргунов также сообщил, что домой вернулся виннитчанин Николай. Парню всего 28 лет. Он пограничник и попал в плен в Мариуполе.

Все эти защитники провели в плену больше года.

Что известно об обмене пленными 6 июля