В сети уже обнародовали кадры с нашими Героями дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака, ГПСУ, Дмитрия Лубенца и Центр противодействия дезинформации.

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Какие эмоции испытывали защитники дома

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что это был 64-й обмен военнопленными. Это стало возможным благодаря упорной работе украинских государственных органов, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и содействию международных партнеров, в частности Объединенных Арабских Эмиратов.

Сегодня на месте проведения обмена находились работники Офиса Омбудсмена с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с нормами МГП (Международного гуманитарного права – 24 Канал). Они также зафиксировали, в каком эмоциональном и физическом состоянии освобожденные возвращаются в Украину,

– отметил Лубинец.

205 воинов вернулись из российского плена / Видео из фейсбука Дмитрия Лубинца

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что среди возвращенных украинцев были защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. В то же время чиновник отметил, что главная задача нашего государства – вернуть всех наших пленных, которые оказались в России.

На кадрах, которые обнародовали в сети, можно увидеть, как наши защитники радуются возвращению на родину и не сдерживают слез счастья и других эмоций.

Украинские защитники дома / Фото с телеграм-канала Андрея Ермака, Дарьи Заривной и Центра противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации добавили, что среди возвращенных Героев – молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск.

Журналисты телеканала "Мы-Украина" показали, как наших военнопленных встречали родные. Они стояли с плакатами, на одном из которых было написано: "Верили, ждем, любим!".

Как военнопленных встречали родные / Видео "Мы-Украина"

В Минобороны добавили, что среди возвращенных защитников были 3 украинских офицера и 202 солдата и сержанта. Всем освобожденным будет обеспечена медицинская помощь, лечение и реабилитация.

Эмоции после возвращения украинских воинов домой / Фото Минобороны Украины

В Государственной пограничной службе также показали момент, как один из возвращенных украинцев из плена радовался, что наконец дома. Он не сдерживал эмоций и выкрикивал "Я дома! Я Дома!".

Как Герои радовались возвращению на родину / Видео с аккаунта ГПСУ в соцсети Х

К слову, предыдущий обмен военнопленными состоялся 19 апреля. Тогда нашему государству удалось вернуть 277 наших воинов.