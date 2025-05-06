У мережі вже оприлюднили кадри з нашими Героями вдома. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака, ДПСУ, Дмитра Лубенця та Центр протидії дезінформації.

До теми Відбувся новий обмін: Україна повернула 205 воїнів

Які емоції відчували захисники вдома

Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що це був 64-й обмін військовополоненими. Це стало можливим завдяки наполегливій роботі українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, та сприянню міжнародних партнерів, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів.

Сьогодні на місці проведення обміну перебували працівники Офісу Омбудсмана з метою контролю дотримання прав людини відповідно до норм МГП (Міжнародного гуманітарного права – 24 Канал). Вони також зафіксували, в якому емоційному та фізичному стані звільнені повертаються в Україну,

– зазначив Лубінець.

205 воїнів повернулися з російського полону / Відео з фейсбуку Дмитра Лубінця

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що серед повернутих українців були захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Водночас посадовець наголосив, що головне завдання нашої держави – повернути всіх наших полонених, які опинилися у Росії.

На кадрах, які оприлюднили у мережі, можна побачити, як наші захисники радіють поверненню на батьківщину та не стримують сліз щастя та інших емоцій.

Українські захисники вдома / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака, Дарії Зарівної та Центру протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації додали, що серед повернутих Героїв – молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ.

Журналісти телеканалу "Ми-Україна" показали, як наших військовополонених зустрічали рідні. Вони стояли з плакатами, на одному з яких було написано: "Вірили, чекаємо, кохаємо!".

Як військовополонених зустрічали рідні / Відео "Ми-Україна"

У Міноборони додали, що серед повернутих захисників були 3 українських офіцери та 202 солдати та сержанти. Усім звільненим буде забезпечено медичну допомогу, лікування та реабілітацію.

Емоції після повернення українських воїнів додому / Фото Міноборони України

У Державній прикордонній службі також показали момент, як один із повернутих українців з полону радів, що нарешті вдома. Він не стримував емоцій та вигукував "Я вдома! Я Вдома!".

Як Герої раділи поверненню на батьківщину / Відео з акаунту ДПСУ у соцмережі Х

До слова, попередній обмін військовополоненими відбувся 19 квітня. Тоді нашій державі вдалося повернути 277 наших воїнів.