Об этом 24 Каналу сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подчеркнул, что задача Украины и всего международного сообщества сейчас – давить на агрессора и добиться выполнения им Женевских конвенций.
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Вскоре будут хорошие новости по обмену пленными
Юсов отметил, что процесс обмена пленными проходит тяжело, поскольку мы имеем дело с государством, которое часто пренебрегает или перекручивает международное право и Женевские конвенции.
В целом, по его словам, ключевые проблемы остаются теми же – у Красного Креста нет регулярного доступа к местам содержания украинских военнопленных и, соответственно, он не может проверить и мониторить условия их содержания и медицинское обеспечение.
Но, несмотря на все это, в крайне тяжелых условиях Украина возвращает своих. Переговоры продолжаются и в ближайшее время у нас обязательно будут хорошие новости по возвращению наших защитников домой,
– заявил Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что главное – что наши военные живы. Все они должны вернуться домой, для этого делается все возможное.
В ГУР Минобороны рассказали, как проходит обмен пленными с Россией: смотрите видео
На агрессора нужно оказывать давление
Он отметил, что следует различать Международный комитет Красного Креста и российский Красный Крест. С Международным комитетом Красного Креста, в частности, сотрудничество значительно активизировалось с начала полномасштабного вторжения.
Но ключевое – они не способны сейчас выполнять свои базовые функции, потому что агрессор вопреки международному праву не обеспечивает доступ, не сообщает о местах содержания, не дает Красному Кресту, как того требует международное право, работать,
– сказал Юсов.
Он добавил, что задача Украины и всего международного сообщества – давить на агрессора и добиться выполнения этим государством Женевских конвенций, от которых оно вроде бы формально не отказывается, но во многих случаях формальное согласие ничего не означает для россиян.
Больше об обмене пленными
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- Украинцев ошеломили кадры во время обмена, ведь все бойцы были худощавые, утомленные и одетые в летнюю форму. Сестра освобожденного защитника Киевщины рассказала, в каких условиях жили наши бойцы.
- Российские оккупанты тем временем продолжают соблюдать правило: новый день – новый фейк. Теперь страна-террорист цинично лжет, чтобы затягивать обмен пленными. Так называемая уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что якобы матери украинских военнопленных обращаются к ней и просят не возвращать их сыновей в Украину.