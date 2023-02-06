Украинцев ошеломили кадры во время обмена, ведь все бойцы были худощавые, утомленые и одеты в летнюю форму. Сестра освобожденного защитника Киевщины в эфире телеканала "Киев" рассказала, в каких условиях жили наши бойцы.

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Защитник похудел на 30 килограммов

Воин Максим, попавший в плен во время обороны Киевщины, вернулся домой 4 февраля. За 10 месяцев неволи он потерял 30 килограммов веса. Сестра бойца Ирина Мещерякова рассказывает, что украинцы в плену получали мизерное количество пищи в день и не бывали на открытом воздухе.

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По ее словам, в камере, где находился брат, было 14 человек.

Им давали менее 2 чашек пищи ежедневно. И по 4 чашки теплого питья на 14 человек 3 раза в день,

– рассказала женщина.

Худшим она назвала то, что до лета военный ни разу не бывал на свежем воздухе. Только ближе к осени, говорит Мещерякова, пленных начали выводить на несколько минут в летней одежде.

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