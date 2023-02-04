Во время масштабного обмена, который состоялся 4 февраля, кроме Максима, домой вернулись еще 115 военных. Интересно, что сам Колесников с 2015 года вел "Дневник мобилизованного", которым прославился среди пользователей сети. Все, что известно об этом военном, читайте в материале 24 Канала.
Читайте также СБУ показала эксклюзивные кадры с обмена пленными
Попадание в плен и изменения во внешности
Известно, что Максима Колесникова оккупанты взяли в плен еще в марте 2022 года – то есть через несколько недель после начала полномасштабного вторжения. Произошло это в Киевской области.
Затем они начали снимать пропагандистские сюжеты, в которых обвиняли воинов Вооруженных Сил, в частности господина Максима, вроде бы в неонацистских взглядах. Также путинские журналисты одного из федеральных телеканалов говорили о враждебном отношении украинских воинов к России. Хотя, следует признать, относительно второго тезиса они не врали, ведь по-другому относиться к государству, которое является агрессором и оккупантом, – просто невозможно.
К счастью, сейчас защитник Максим Колесников вместе со своими собратьями дома. Об этом одним из первых написал журналист Роман Шрайк. Он отметил, что Максим сильно изменился за этот период.
Рассматривал фото с освобожденными пленниками. Обратил внимание на парня с яблоком, очень красноречивая фотка. Но так и не понял, что это мой знакомый Макс Колесников. Не узнал. С возвращением из ада, Макс,
– констатировал Шрайк.
После плена и до него: как изменился Максим Колесников
В то же время другая знакомая Максима, по имени Екатерина Золотарева, в своих соцсетях написала, что узнать на первом фото красивого, статного, стильного, очень умного, порядочного и интеллигентного Макса очень непросто.
От него осталась ровно половина того человека, которого я видела в реальной жизни в последний раз. Истощен, поседел совсем. И то, как он смотрит на это яблоко... Страшно больно, но вместе с тем невероятно радостно! Какое бесконечное счастье, что он вернулся,
– заявила она.
"Впервые за год ем фрукты"
Безусловно, что "изображением дня" 4 февраля – является фото, на котором Максим Колесников держит яблоко и хочет его укусить. Автор этой фотографии рассказал, что мужчина боялся отведать фрукт, ведь не ел чего-то подобного почти круглый год.
Это фото вышло случайно. Я думал снять видео, но "промазал" кнопкой, и получилось фото,
– прокомментировал сделанную фотографию Андрей Качор.
Кроме того, СМИ распространили видео Координационного штаба по обращению с военнопленными, на котором Максим ест яблоко.
Другие важные факты о Максиме Колесникове
- В прошлом он был ресторатором, но в 2015 году во время мобилизации отправился защищать родной Донбасс от российских захватчиков.
- Затем в своих социальных сетях Максим начал вести своеобразный онлайн-дневник, где описывал подготовку украинских военнослужащих к боям, будни солдат и поднимал в целом немало важных тем.
- В первый день полномасштабного вторжения – то есть 24 февраля – Колесников отправился в военкомат, чтобы снова стать на защиту государства.
- В тот момент столица стала для него родным городом. Собственно, в Киеве он жил в последние годы до того, как снова отправился защищать родную землю.
Напомним, 4 февраля в рамках обмена Украине вместе с Максимом Колесниковым и 115 живыми защитниками удалось вернуть, в частности, тела британских волонтеров, погибших под Соледаром в Донецкой области. Речь идет о британце Кристофере Мэтью Перри, новозеландце Эндрю Тобиасе, Мэтью Бегшоу и украинце Евгении Кулике.