Під час масштабного обміну, який відбувся 4 лютого, окрім Максима, додому повернулись ще 115 військових. Цікаво, що сам Колесніков від 2015 року вів "Щоденник мобілізованого", яким прославився серед користувачів мережі. Усе, що відомо про цього військового, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Потрапляння в полон та зміни у зовнішності

Відомо, що Максима Колеснікова окупанти взяли в полон ще у березні 2022 року – себто через декілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. Сталося це в Київській області.

Опісля вони почали знімати пропагандистські сюжети, у яких звинувачували воїнів Збройних Сил, зокрема пана Максима, у начебто неонацистських поглядах. Також путінські журналісти одного з федеральних телеканалів говорили про вороже ставлення українських вояків до Росії. Хоча, слід визнати, стосовно другої тези вони не брехали, адже по-іншому ставитись до держави, яка є агресором та окупантом, – просто-таки неможливо.

На щастя, зараз захисник Максим Колесніков разом зі своїми побратимами вдома. Про це одним з перших написав журналіст Роман Шрайк. Він зауважив, що Максим дуже змінився за цей період.

Розглядав фото зі звільненими полоненими. Звернув увагу на хлопця з яблуком, дуже промовиста фотка. Але так і не зрозумів, що це мій знайомий Макс Колесніков. Не впізнав. З поверненням з пекла, Максе,

– констатував Шрайк.

Після полону та до нього: як змінився Максим Колесніков

Водночас інша знайома Максима, на ім'я Катерина Золотарьова, у своїх соцмережах написала, що упізнати на першому фото красивого, статного, стильного, дуже розумного, порядного та інтелігентного Макса дуже непросто. Від нього залишилася рівно половина тієї людини, яку я бачила в реальному житті востаннє. Змарнів, посивів зовсім. І те, як він дивиться на це яблуко... Страшно боляче, але водночас неймовірно радісно! Яке нескінченне щастя, що він повернувся,

– заявила вона.

Зверніть увагу! З кадрів допиту Колеснікова росіянами зрозуміло, що він відмовився назвати українців нацистами. Власне, це вимагали зробити від нього окупанти на камеру під час знімань чергового пропагандистського сюжету.

"Вперше за рік їм фрукти"

Беззаперечно, що "світлиною дня" 4 лютого – є фото, на якому Максим Колесніков тримає яблуко та хоче його вкусити. Автор цього зображення розповів, що чоловік боявся скуштувати фрукт, адже не їв чогось подібного майже цілий рік.

Це фото вийшло випадково. Я думав зняти відео, але "промазав" кнопкою, і вийшло фото,

– прокоментував зроблену світлину Андрій Качор.

Окрім того, ЗМІ поширили відео Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, на якому Максим їсть яблуко.

Інші важливі факти про Максима Колеснікова

У минулому він був ресторатором, але у 2015 році під час мобілізації вирушив захищати рідний Донбас від російських загарбників.

Опісля у своїх соціальних мережах Максим почав вести своєрідний онлайн-щоденник, де описував підготовку українських військовослужбовців до боїв, будні солдатів та порушував загалом чимало важливих тем.

У перший день повномасштабного вторгнення – тобто 24 лютого – Колесніков вирушив у військкомат, аби знову стати на захист держави.

На той момент столиця стала для нього рідним містом. Власне, у Києві він жив останні роки до того, як знову відправився захищати рідну землю.

Нагадаємо, що 4 лютому в рамках обміну Україні разом з Максимом Колесніковим та 115 живими захисниками вдалось повернути, зокрема, тіла британських волонтерів, які загинули під Соледаром на Донеччині. Мовиться про британця Крістофера Метью Перрі, новозеландця Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу та українця Євгенія Кулика.