Про це 24 Каналу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він наголосив, що завдання України й усієї міжнародної спільноти зараз – тиснути на агресора та домогтися виконання ним Женевських конвенцій.

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Невдовзі будуть гарні новини щодо обміну полоненими

Юсов зазначив, що процес обміну полоненими відбувається важко, оскільки ми маємо справу з державою, яка часто нехтує або перекручує міжнародне право та Женевські конвенції.

Загалом, за його словами, ключові проблеми залишаються сталими – Червоний Хрест не має регулярного доступу до місць утримання українських військовополонених і, відповідно, він не може перевірити й моніторити умови їх утримання та медичне забезпечення.

Але попри все це в украй тяжких умовах Україна повертає своїх. Перемовини тривають і найближчим часом у нас обов'язково будуть хороші новини щодо повернення наших захисників додому,

– заявив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що головне – що наші військові живі. Всі вони повинні повернутися додому, для цього робиться все можливе.

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На агресора потрібно чинити тиск

Він зауважив, що варто розрізняти Міжнародний комітет Червоного Хреста та російський Червоний Хрест. З Міжнародним комітетом Червоного Хреста, зокрема, співпраця значно активізувалася з початку повномасштабного вторгнення.

Але ключове – вони не здатні зараз виконувати свої базові функції, тому що агресор всупереч міжнародному праву не забезпечує доступ, не повідомляє про місця утримання, не дає Червоному Хресту, як того вимагає міжнародне право, працювати,

– сказав Юсов.

Він додав, що завдання України й усієї міжнародної спільноти – тиснути на агресора та домогтися виконання цією державою Женевських конвенцій, від яких вона начебто формально не відмовляється, але в багатьох випадках формальна згода нічого не означає для росіян.

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