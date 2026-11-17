Украина передает предложения США и рассчитывает на результат уже в ближайшие недели. Об этом сообщил президент Украины

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Что сказал Зеленский?

Во вторник, 17 ноября, глава государства рассказал, что договоренность о новом обмене стала одним из ключевых итогов прошедшего 10-11 ноября предварительного трехстороннего раунда в Абу-Даби. К определению дальнейших шагов были привлечены дипломатическая команда, руководители разведки и СБУ, Главнокомандующий ВСУ, а также участники переговорного процесса.

Украина передает наработанные предложения американской стороне, а коммуникация по соответствующим каналам разведки уже началась. Скорость практической реализации процесса будет напрямую зависеть от темпа действий российской стороны и контакта американской команды с Москвой.

Отдельным приоритетом определили параметры освобождения гражданских заложников, удерживаемых в России. Часть людей оккупанты схватили еще до начала полномасштабного вторжения.

Во время совещания также заслушали отчет о гуманитарной операции в Олешках и оказании помощи гражданам, эвакуированным на подконтрольную территорию. Зеленский отметил, что Украина предложила еще 10 населенных пунктов во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей, нуждающихся в подобной гуманитарной операции. Украинская команда планирует предметно обсуждать их с посредниками из США.

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Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты согласовали со страной-агрессорой расширение трехстороннего формата переговоров. Украинский лидер назвал такие договоренности важными.

В процессе официально присоединяются европейские представители группы Е5, в которую входят Британия, Германия, Франция, Италия и Польша, а также делегаты Еврокомиссии, Евросовета и НАТО. Киев координирует совместные действия со всеми партнерами, обеспечивая весомую роль Европы в диалоге.

Также украинские чиновники определили порядок взаимодействия с международными партнерами по прекращению войны. Определили порядок совместной работы с партнерами по ключевым вопросам, касающимся окончания этой войны, обеспечения безопасности Украины и длительного мира, возможностей для восстановления Украины и дальнейшего развития– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 10-11 ноября в ОАЭ прошли трехсторонние консультации с участием представителей Украины, США и России. Тогда единственным важным результатом стала инициатива провести масштабный обмен в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

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Как уже сообщалось на нашем сайте, переговорный трек также охватывал вопросы деэскалации и создания надежной архитектуры безопасности, способной исключить повторную российскую агрессию.

В субботу, 14 ноября, в Белом доме сообщили, что представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер начали работу над обменом пленными. В Вашингтоне заявляли, что это должен быть "самый большой обмен с начала войны".