Україна передає пропозиції США і розраховує на результат уже найближчими тижнями. Про це повідомив президент України.

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Що сказав Зеленський?

У вівторок, 17 листопада, глава держави розповів, що домовленість про новий обмін стала одним із ключових підсумків попереднього тристороннього раунду в Абу-Дабі, що пройшов 10-11 листопада. До визначення подальших кроків залучили дипломатичну команду, керівників розвідки та СБУ, Головнокомандувача ЗСУ, а також учасників переговорного процесу.

Україна передає напрацьовані пропозиції американській стороні, а комунікація відповідними каналами розвідки вже розпочалася. Швидкість практичної реалізації процесу безпосередньо залежатиме від темпу дій російської сторони та контакту американської команди з Москвою.

Окремим пріоритетом визначили параметри звільнення цивільних заручників, яких утримують у Росії. Частину людей окупанти схопили ще до початку повномасштабного вторгнення.

Під час наради також заслухали звіт щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги громадянам, евакуйованим на підконтрольну територію. Зеленський зазначив, що Україна запропонувала ще 10 населених пунктів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей, які потребують подібної гуманітарної операції. Українська команда планує предметно обговорювати їх з посередниками зі США.

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Президент підкреслив, що Сполучені Штати погодили з країною-агресоркою розширення тристороннього формату переговорів. Укранський лідер назвав такі домовленості важливими.

До процесу офіційно долучаються європейські представники групи Е5, до якої входять Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща, а також делегати Єврокомісії, Євроради і НАТО. Київ координує спільні дії з усіма партнерами, забезпечуючи вагому роль Європи в діалозі.

Також українські посадовці визначили порядок взаємодії з міжнародними партнерами щодо припинення війни.

Визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 10-11 листопада в ОАЕ відбулися тристоронні консультації за участю представників України, США та Росії. Тоді єдиним важливим результатом стала ініціатива провести масштабний обмін у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500.

У суботу, 14 листопада, у Білому домі повідомили, що представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер почали роботу над обміном полоненими. У Вашингтоні заявляли, що це має бути "найбільший обмін з початку війни".